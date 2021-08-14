تراجع سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

2021/08/14 | 11:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتراجع سعر خام البصرة الخفيف، مع تراجع أسعار الخامات الأخرى، فيما ارتفع الخام الثقيل قليلا، خلال الاغلاق أمس الجمعة.وسجل سعر خام البصرة الخفيف المورد لآسيا 72.43 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغ 0.06%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 66.26 دولاراً للبرميل بمقدار 60 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.90 بالمئة.ورغم …

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