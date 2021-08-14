وزارة المالية تناقش تطبيق النظام الضريبي

2021/08/14 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ناقشت وزارة المالية، اليوم السبت، مع الشركات الاستثمارية وعدد من رجال الأعمال تطبيق النظام الضريبي وجدواه.

وعقدت وزارة المالية ورشة تحت عنوان (إصلاح النظام الضريبي في العراق) بحضور وزير المالية علي علاوي ومستشارين في رئاسة الوزراء ومدراء عامين في وزارة التخطيط ودوائر المالية والضريبية وبمشاركة عدد من أصحاب الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ورجال أعمال.

وتناولت الورشة مواضيع عدة أبرزها جدوى تطبيق النظام الضريبي وأنواع الضرائب

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