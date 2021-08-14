مسؤول حكومي في ديالى : المحافظة بحاجة الى صولة حكومية لاعادة الممتلكات المسلوبة

2021/08/14 | 11:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اتهم مسؤول حكومي في ديالى جهات سياسية متنفذة بالتجاوز على الاملاك الحكومية ، مطالبا بارسال قوات اتحادية لازالة التجاوزات على ممتلكات الدولة في المحافظة .وقال قائمقام بعقوبة عبد الله احمد الحيالي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اغلب المتجاوزين على الاملاك والعقارات الحكومية، يمثلون جهات وشخصيات سياسية متنفذة ،وان الدوائر والجهات المعنية تواجه عراقيل وتهديدات لمواجهتها وازالة التجاوزات".واضاف:" ان المتجاوزين هم من جهات وقوى لها دور كبير في السيطرة على الاملاك الحكومية في المحافظة ، ما يتطلب صولة حكومية لاعادة ممتلكات الدولة المسلوبة وحماية الدوائر والجهات المكلفة بازالة التجاوز من التهديد والاستهداف"./انتهى

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