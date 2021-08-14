طالبان تحكم سيطرتها على المناطق المحيطة بكابول والأميركيون يسرعون إجلاء الرعايا

2021/08/14 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ديفيد فوكس / ايليز بلانشار أحكمت حركة طالبان سيطرتها على المناطق المحيطة بالعاصمة الأفغانية السبت بينما يفر اللاجئون من المتمردين الذين يواصلون حملتهم بلا هوادة، وعاد مشاة البحرية الأميركية (المارينز) للإشراف على عمليات الإجلاء السريعة.ومع سقوط ثاني وثالث … Readmore

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