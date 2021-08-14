اجتماع بين وزير المالية ومستشاري رئيس الوزراء مع رجال أعمال ومستثمرين

2021/08/14 | 11:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

ناقشت وزارة المالية، السبت، مع الشركات الاستثمارية وعدد من رجال الأعمال تطبيق النظام الضريبي وجدواه.

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وذكرت الوكالة الرسمية، (14 آب 2021)، أن "وزارة المالية عقدت ورشة تحت عنوان (إصلاح النظام الضريبي في العراق) بحضور وزير المالية علي علاوي ومستشارين في رئاسة الوزراء ومدراء عامين في وزارة التخطيط ودوائر المالية والضريبية وبمشاركة عدد من أصحاب الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ورجال أعمال.

وأشار الى أن "الورشة تناولت مواضيع عدة أبرزها جدوى تطبيق النظام الضريبي وأنواع الضرائب".

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