2021/08/14 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة الجفاف في الإقليم - عاجل

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