إدارة الكوارث والطوارئ: 40 وفاة جراء فيضانات مرعبة في 3 ولايات شمالية

2021/08/14 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفعت وفيات الفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات في الشامل التركي إلى أربعين حالة، وفقا لما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وقالت الإدارة في بيان، إن أعمال الإنقاذ والبحث والإجلاء مستمرة جراء السيول في ولايات قسطمونو وسينوب وبارطن غربي منطقة البحر الأسود.

وجاءت هذه الفيضانات التي تسببت بها أمطار قوية في وقت لا تزال تركيا تتعافى من حرائق ضخمة أودت بحياة ثمانية أشخاص في منطقة الجنوب السياحية.

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