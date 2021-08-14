طالبان تحكم سيطرتها على المدن الرئيسة والعاصمة على مرمى حجر

2021/08/14 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحكمت حركة طالبان سيطرتها على المناطق المحيطة بالعاصمة الأفغانية السبت بينما يفر اللاجئون، فيما عاد مشاة البحرية الأميركية (المارينز) للإشراف على عمليات الإجلاء السريعة.

ومع سقوط ثاني وثالث أكبر مدن البلاد بأيدي طالبان، أصبحت كابول فعليا محاصرة، اذ يتمركز مقاتلو طالبان الآن على بعد خمسين كيلومترا فقط عن كابول، ما جعل الولايات المتحدة ودولا أخرى تهرع لإجلاء رعاياها جوا قبل هجوم يثير مخاوف كبيرة.

ويشعر سكان كابول وعشرات الآلاف من الذين لجأوا إلى العاصمة في الأسابيع الأخيرة، بالارتباك والخوف مما ينتظرهم، وسط قلق دولي.

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