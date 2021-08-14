2021/08/14 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيّد التقى وفداً رسمياً أميركياً ترأسه مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي جوناثان فاينر، ناقلاً رسالة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نظيره التونسي.

وبينما قال البيت الأبيض إنّ فاينر أوصل رسالة من الرئيس الأميركي بايدن يحضّ فيها على العودة السريعة إلى مسار الديموقراطيّة البرلمانيّة في تونس، نقلت الرئاسة التونسية عن سعيد قوله خلال استقباله الوفد الأميركي إن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، محذرا من محاولات البعض “بث شائعات وترويج مغالطات” حول حقيقة الأوضاع في تونس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يحث قيس سعيد على العودة الى المسار الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يحث قيس سعيد على العودة الى المسار الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).