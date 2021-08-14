2021/08/14 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 25 متهماً بينهم ارهابيان، وضبط أسلحة ومواد مخدرة في العاصمة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تزامناً مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم إرهابيان..



القبض على 25 متهماً في بغداد المركز الخبري الوطني.

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