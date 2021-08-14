الخليفي يكشف تفاصيل مدوية في عقد ميسي

2021/08/14 | 11:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لم تتوقف محاولات وسائل الإعلام الكشف عن تفاصيل عقد انتقال القائد السابق لبرشلونة ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.وفجر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي سان جيرمان مفاجأة بتصريحه عبر صحيفة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة، عندما كشف عن عرض تلقاه ميسي من أحد الأندية بقيمة 600 مليون يورو.وقال الخليفي: “في يناير عرض […]

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