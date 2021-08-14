تعليق من وزارة المالية حول تطبيق النظام الضريبي في العراق

2021/08/14 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة المالية، السبت، سبل تطبيق النظام الضريبي وجدواه، مع عدد من رجال الاعمال فضلا عن شركات استثمارية.

وعقدت الوزارة، (14 اب 2021)، "ورشة تحت عنوان (إصلاح النظام الضريبي في العراق) بحضور وزير المالية علي علاوي ومستشارين في رئاسة الوزراء ومدراء عامين في وزارة التخطيط ودوائر المالية والضريبية وبمشاركة عدد من أصحاب الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ورجال أعمال.

وأشار الى أن "الورشة تناولت مواضيع عدة أبرزها جدوى تطبيق النظام الضريبي وأنواع الضرائب".

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