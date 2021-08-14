اسعار الدولار تسجل ارتفاعا في السوق العراقية

2021/08/14 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم السبت.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية، (14 اب 2021)، فان سعر الدولار جاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

148,000

في اغلب صيرفات بغداد

شراء 147,500

بيع 148,500

وسجلت اسعار صرف الدولار في وقت سابق ما يلي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,950

....

السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,500

بيع

148,250

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