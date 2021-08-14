2021/08/14 | 11:45 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم السبت.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الدولار تسجل ارتفاعا في السوق العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية، (14 اب 2021)، فان سعر الدولار جاء على النحو التالي:
بغداد - بورصة الكفاح
148,000
في اغلب صيرفات بغداد
شراء 147,500
بيع 148,500
وسجلت اسعار صرف الدولار في وقت سابق ما يلي:
بغداد - بورصة الكفاح
147,950
....
السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,500
بيع
148,250
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الدولار تسجل ارتفاعا في السوق العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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