القبض على 25 متهماً وضبط أسلحة ومواد مخدرة في بغداد

2021/08/14 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على (25) متهماً بينهم إثنين بالإرهاب، مشيرة الى ضبط أسلحة ومواد مخدرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "الأجهزة الاستخبارية في (دائرة أمن بغداد، ومديرية استخبارات وأمن بغداد) وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب، بعد متابعة ميدانية في منطقتي: حي الجهاد، والسيدية".

واضافت، ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من اعتقال (12) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في جانب الرصافة، في حين تمكنت الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية من اعتقال (4) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".واشارت القيادة الى ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على (7) متهمين بتهم بترويج المخدرات، والتزوير، وضبط (5) غرام من مادة الكريستال، (25) حبة مخدرة، و(4) أجهزة تعاطي المخدرات، (6) مسدسات و(3) بنادق مختلفة".

ولفتت الى انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد إلى الجهات المختصة".

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