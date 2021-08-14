المالية تناقش تطبيق النظام الضريبي مع شركات استثمارية ورجال اعمال

2021/08/14 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ناقشت وزارة المالية، السبت، مع الشركات الاستثمارية وعدد من رجال الأعمال تطبيق النظام الضريبي وجدواه.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية "واع" أن "وزارة المالية عقدت ورشة تحت عنوان (إصلاح النظام الضريبي في العراق) بحضور وزير المالية علي علاوي ومستشارين في رئاسة الوزراء ومدراء عامين في وزارة التخطيط ودوائر المالية والضريبية وبمشاركة عدد من أصحاب الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ورجال أعمال".

وأضافت أن "الورشة تناولت مواضيع عدة أبرزها جدوى تطبيق النظام الضريبي وأنواع الضرائب".

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