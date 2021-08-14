دراسة تكشف: لقاح مودرنا ضد كورونا يوفر حماية من متحور

2021/08/14 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد باحثون، الخميس، أن لقاح "مودرنا" المضاد لكوفيد-19 يوفر حماية لمتلقيه لمدة 6 أشهر على الأقل وربما لفترة أطول، بما في ذلك ضد المتحورات الجديدة.

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