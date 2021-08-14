ألمانيا تسجل 5644 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

2021/08/14 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 5644 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 3206 إصابات.

وسجل المعهد 11 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 24 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر(كانون أول) الماضي، بواقع 33 ألفاً و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير(كانون ثان) الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه المستمر منذ حوالي ثلاثة أسابيع ونصف، ليسجل اليوم السبت 32.7 إصابة ارتفاعا من 30.1 أمس الجمعة.



وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر(كانون أول) الماضي بواقع 197.6 إصابة.

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