وزير المالية يؤكد أهمية إعداد قانون ضريبي جديد ويكشف النسب المستحصلة

2021/08/14 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ملاذ الأمين أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، أهمية إعداد قانون ضريبي جديد ،فيما كشف عن النسب المستحصلة من الضرائب.وقال علاوي في مداخلة له في أثناء الندوة التي عقدت في مقر الوزارة لمناقشة تطبيق القانون الضريبي وحضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "يجب إعداد مسودة قانون ضريبي جديد يتناسب مع الوضع العراقي"، لافتاً الى أن "قانون الضريبة العراقي الحالي هو نسخة من قانون الضريبة البريطاني الصادر العام 1922 ويجب إعداد مسودة قانون جديد يقدم الى مجلس الوزراء يتناسب مع المجتمع العراقي".وأشار علاوي الى أن "نسبة الضرائب المستحصلة تبلغ 1٪ من الناتج القومي للدولة خلال العام الماضي"، مؤكداً أن "هذه النسبة ضئيلة".وأوضح أن "نسبة ضريبة العقار المفروضة هي 9٪ من سعر العقار المقدر أما الضريبة على نقل الملكية فهي تصاعدية تبلغ من 3 وحتى 6٪ من قيمة الملكية، أما نسبة ضريبة الدخل فتبلغ 15٪من صافي الربح".وأضاف أن "هناك جزءاً من الشركات الأجنبية تمارس عمليات التهرب الضريبي وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها".

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