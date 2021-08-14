سقوط عاملين أثناء تنظيف 'بالوعة' في ذي قار

2021/08/14 | 13:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار، السبت، انقاذ اثنين من عمال مجاري قضاء الفضلية اثناء عملية تنظيف احدى شبكات الصرف الصحي.

وذكر مدير الدفاع المدني في ذي قار صلاح جبار في تصريح خاص لـNRT، اليوم (14 اب 2021)، ان "اثنين من عمال مجاري ناحية الفضلية جنوب الناصرية وقعا داخل مجرى للصرف الصحي كانا يعملان على تنظيفها".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذهما وتقديم الاسعافات الاولية لهما".

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