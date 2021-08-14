2021/08/14 | 13:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط حاويتين معدة للتهريب.

وبعد الكشف والتدقيق تبين وجود اصباغ منتهية الصلاحية ودراجات نارية ممنوعة من الاستيراد ومخبأة خلف المواد المصرح بها.

وتم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط محاولة تهريب ٢ حاوية محملة مواد مخالفة لضوابط الاستيراد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط محاولة تهريب ٢ حاوية محملة مواد مخالفة لضوابط الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).