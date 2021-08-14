وزير المالية يؤكد أهمية إعداد قانون ضريبي جديد

2021/08/14 | 13:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، أهمية إعداد قانون ضريبي جديد، فيما أوضح بشأن النسب المستحصلة من الضرائب.وقال علاوي في مداخلة له في أثناء الورشة التي عقدت في مقر الوزارة لمناقشة تطبيق القانون الضريبي، انه “يجب إعداد مسودة قانون ضريبي جديد يتناسب مع الوضع العراقي”، لافتاً الى أن …

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