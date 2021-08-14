أمريكا تضيف 7 وجهات جديدة إلى قائمة التحذير من السفر.. ما هي؟

2021/08/14 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، عدة دول جديدة إلى قائمة "عدم السفر" مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا حول العالم.

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