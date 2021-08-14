الذكري (75) لتأسيس الحزب الشيوعي السوداني(5) - تاج السر عثمان

2021/08/14 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا سابقا الي نشأة الحزب التي كانت امتداد لتطور الحركة الوطنية وتنظيماتها المتنوعة ، فقد جاءت النشأة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، متزامنة مع تكوين الأحزاب السياسية ، وبعد انفراط عقد مؤتمر الخريجين الذي لعب دورا في تطور الحركة الوطنية.



كُتب الكثير عن مؤتمر الخريجين ، وتوفرت لنا معرفة واسعة به، ومصادر أولية عن تأسيسه وأعماله علي سبيل المثال لا الحصر: كتاب أحمد خير المحامي "كف ......





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