3 مليارات دينار قيمة تداولات البورصة الاسبوعية

2021/08/14 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، تداول ملياري سهم، بقيمة أكثر من 3 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 46 شركة مساهمة فيما لم تتداول اسهم 38 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واوضح أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ ملياري و45 مليونا و415 ألف سهم، بانخفاض بلغ 97.49% قياسا بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و410 مليونا و639 الف دينار، بانخفاض بلغ 95.95% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 797 صفقة".

ولفت السوق، إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 580.58 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.31% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وتابع أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 55 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 122 مليون دينار من خلال تنفيذ 73 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 41 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 135 مليون دينار من خلال تنفيذ 51 صفقة".

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