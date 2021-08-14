أمير قطر يتسلم دعوة من الكاظمي لحضور قمة بغداد

2021/08/14 | 14:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، إلى الدوحة في زيارة رسمية، فيما سلم أمير قطر دعوة من الكاظمي لحضور قمة بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأعرجي يسلم رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة …

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