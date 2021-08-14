الخارجية: المهاجرون عبر الأراضي الليتوانية تعرضوا لعملية خداع كبرى

2021/08/14 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، ان المهاجرين عبر الأراضي الليتوانية تعرضوا لعملية خداع كبرى.وذكر بيان للوزارة، أن “القائم بالاعمال المؤقت لدى وارشو الوزير المفوض حسين منصور الصافي اكد رفض العراق إستخدام أبناءه في صراعات دولية هم بعيدين عنها كل البعد، مشيراً إلى أن “الدستور العراقي الدائم كفل لكل مواطن حق السفر والهجرة الطوعية”.[…]

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