 انشاء مستشفى متخصص لمعالجة الاورام جنوب الموصل  

2021/08/14 | 14:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى انشاء مستشفى متخصص لمعالجة الاورام في ناحية القيارة جنوب الموصل.وقال مدير صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ انه "تم انه تجهيز المستشفى الذي يتسع ل 300 سرير باحدث الاجهزة الطبية العلاجات اللازمة لخدمة سكان الناحية"/انتهى

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