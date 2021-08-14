الخطابي يتولى مهمة إدارة دائرة بلدية كربلاء خلفاً لـ ’عبير سليم’

2021/08/14 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تولى محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، إدراة دائرة بلدية كربلاء خلفاً للمدير عبير سليم الذي قتل أثناء حملة لرفع التجاوزات.

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ونص أمر إداري صادر عن الخطابي، اطلع عليه "ناس"، (14 آب 2021)، على أنّ يتولى المحافظ مهام دائرة البلدية من موقع أدنى.

وقال المحافظ، إنّ "الأمر صدر اكراماً لاسم الشهيد ولأجل استمرار العمل في بلدية كربلاء بذات الوتيرة العالية وإعطاء زخم ودعم لزملاء الشهيد".

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