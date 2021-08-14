القبض على متهم بسرقة منزل وآخر بالابتزاز الالكتروني في بغداد

2021/08/14 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة أموال ومصوغات ذهبية من داخل منزل وآخر بالابتزاز الالكتروني في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرامة، تمكنت من القاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بالدخول الى دار سكنية وسرقة (٤ …

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