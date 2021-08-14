هجوم مسلح على منزل مسؤول عراقي

2021/08/14 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ذي قار بتعرض منزل نائب بالبرلمان لإطلاق رصاص شمال الناصرية

وذكر المصدر للnrt عن تعرض منزل النائب عن دولة القانون كاطع نجمان الركابي في قضاء الرفاعي شمال الناصرية لإطلاق رصاص حي فجر اليوم من قبل مجهولين

وبين المصدر أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية فقط اضرار مادية

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