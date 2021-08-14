سقوط صواريخ على محافظة نينوى

2021/08/14 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بتعرض قضاء الحضر في نينوى الى هجوم صاروخي.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (14 اب 2021)، ان "صواريخا سقطت على قضاء الحضر في نينوى دون وقوع اي اضرار بشرية".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية توجهت الى موقع سقوط الصواريخ من اجل تتبع مصدر انطلاقها والكشف عن الجهات المتورطة في الامر".

وفي وقت متأخر من ليلة الخميس، استهدف قصف مدفعي قاعدة عسكرية للقوات التركية المتواجدة في محافظة نينوى شمالي العراق.

وسقطت نحو 5 صواريخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية للقوات التركية في منطقة زلیكان قرب ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.

الصواريخ سقطت في أطراف القاعدة الواقعة على جبل باشيك دون خسائر بشرية أو مادية.

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