الخاصرة الرخوة.. عملية

2021/08/14 | 14:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، إطلاق عمليات "كبرى" في مناطق شمالي بغداد، بالتزامن مع مداهمات في أحياء بالعاصمة.

انطلقت العمليات إثر هجمات جديدة طالت أبراج الطاقة في مناطق شمالي العاصمة

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 14 آب/أغسطس، أنّ "قيادة عمليات بغداد شرعت وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد".

"الخاصرة الرخوة"

وأضاف البيان، أنّ "وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى تشارك في العملية، بهدف تعقب عناصر تنظيم داعش".

فيما قال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، إنّ "العملية تهدف إلى منع تسلل الإرهابيين في مناطق شمالي العاصمة ومنها قضاء الطارمية".

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وتوصف الطارمية بالخاصرة الرخوة للعاصمة، إذ تشهد خروقات مستمرة وانطلاق هجمات انتحارية، آخرها تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر واستهداف أبراج الطاقة، وفق المعلومات الرسمية.





وأضاف المتحدث، أنّ" العملية الأمنية التى تقوم بها قيادة عمليات بغداد في منطقة اللواء 59 مهمة تهدف إلى ملاحقة الخلايا الإرهابية الناشطة في تلك المنطقة والقضاء على تواجد الإرهابيين فيها"، مؤكدًا أنّ "العملية مستمرة إلى حين تحقق أهدافها".

وبيّن المتحدث العسكري، أنّ "قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ستقوم بإعداد خطط أمنية لمنع تسلل الإرهابيين في هذه المناطق، والحفاظ على أبراج الطاقة من التخريب".

توجيهات صارمة..

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة 14 آب/أغسطس، باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية كافة، لتأمين حماية الأبراج وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامنا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم وتأمين الانتخابات المبكرة.

كما وجّه أيضًا، بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، متوعدًا بـ "مراجعة وضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".

اعتقالات في أحياء بغداد..

بالتزامن، أعلنت قيادة عمليات بغداد، ظهر السبت، اعتقال 25 مطلوبًا بينهم متهمان وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقال بيان للقيادة، إنّ "قطعات عمليات بغداد في داخل العاصمة تواصل ممارساتها الأمنية وبتواجد القادة والآمرين على رأس قطعاتهم؛ لملاحقة فلول داعش، والخارجين على القانون، وعناصر الجريمة المنظمة، والعابثين بأمن المواطنين، فضلاً عن الفعاليات الأمنية الخاصة بتنفيذ خطة حماية الزائرين والمواكب ومجالس العزاء الحسيني في شهر محرم".

وأكّد البيان، أنّ "الأجهزة الاستخبارية في (دائرة أمن بغداد، ومديرية استخبارات وأمن بغداد) وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد تمكنت، بناءً على معلومات دقيقة، من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب، بعد متابعة ميدانية في منطقتي حي الجهاد والسيدية".

وأضاف البيان، أنّ "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من اعتقال 12 متهمًا وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في جانب الرصافة، مع اعتقال 4 آخرين من قبل الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية، وفق مواد قانونية مختلفة".

كما أشار البيان، إلى اعتقال "7 متهمين بترويج المخدرات والتزوير وضبط مواد مخدرة وأسلحة وأدوات تعاطي"، مؤكدًا "تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة".

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