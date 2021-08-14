رئيس الجمهورية: اسهامات المسيحيين بليغة الأثر في بناء مجتمعات المنطقة

2021/08/14 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح،اليوم السبت ،ان زيارة البابا إلى العراق مثّلت رسالة تضامن إنسانية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان” رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل بطريرك الكلدان في العراقوالعالم غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو وعدداً من القساوسة والكرادلة من دول المنطقة“.

وأكّد رئيس الجمهورية وفقا للبيان ان“مسيحيي العراق ومسيحيي الشرق مكوّنٌ أصيل في المنطقة، وقفوا إلى جنبإخوانهم من كل الطوائف لمواجهة شتى التحديات، وكانت إسهاماتهم التاريخية والحضارية بليغة الأثر وعميقة الجذور،وانصهرت في بناء مجتمعاتنا، وأنتجت تلك العادات والتقاليد والقيم الشرقية الأصيلة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تصورالشرق بلا المسيحيين“.

وأضاف أن “زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة لبلد عانى من العنف والنزاعات،ويتطلع للمضي قدماً نحو إرساء أمنه واستقراره وسلامه، والحفاظ على تعايشه السلمي وحماية أطيافه ومكوناتهالمتنوعة“.

من جانبه، عبّر الكاردينال مار لويس ساكو عن عميق وتقديره لرئيس الجمهورية، لمتابعته ودعمه المتواصل للمسيحيين،ومساهمته في حلّ العديد من المسائل والعراقيل التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، ودوره في إرساء التعايشالمجتمعي بين جميع مكونات الشعب“.

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