الدفاع المدني يخمد حريقاً أندلع داخل متجر لبيع الحيوانات وسط بغداد

2021/08/14 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من اخماد حريق أندلع داخل متجر لبيع الحيوانات وسط بغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية(واع) أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عدد كبير من حيوانات الزينة بالتزامن مع عمليات اخماد نيران حريق اندلعت داخل متجر لبيع الحيوانات مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الاعظمية شارع المشاتل وسط بغداد"

واضاف البيان " فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل مخزن مخصص للأعلاف الخاصة بتربية الحيوانات مع اشجار وحشائش داخل المشتل وابعدت خطر الحريق عن اماكن تواجد اقفاص الحيوانات وانهت الحادث فكانت الخسائر مادية فقط ."

يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني .

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