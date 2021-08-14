صحيفة إماراتية: العراق لعب دورا مهما في تخفيف حدة الخلافات الإقليمية

2021/08/14 | 14:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض المعلومات تتحدث عن رغبة عراقية في توجيه الدعوة إلى سوريا.

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