الدفاع المدني تنقذ حيوانات من ألسنة النيران شمالي بغداد

2021/08/14 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انقاذ عدد من الحيوانات من السنة النيران شمالي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من […]

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