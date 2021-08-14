2021/08/14 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن تفاصيل عملياتها الامنية شمالي العاصمة.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت في حديث لـ السومرية نيوز، "تنفذ قيادة عمليات بغداد واجبا لتطهير وتفتيش مناطق شمال العاصمة بغداد".وبين بهجت، ان "الواجب بشقين، يتمثل الشق الاول بتطهير مناطق محددة، والواجب الثاني يتمثل بمسك بعض ابراج الطاقة"، مستدركا "باشرنا في الساعة 60:03 بالواجبين معا".

وتابع، ان "العمليات انطلقت بمساندة الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية وقطعات الجيش مسنودة بخطة استخبارية".وأنطلقت صباح اليوم السبت، عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت وقائد عمليات بغداد الكرخ اللواء الركن سعد محسن عريبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل العملية الامنية شمالي العاصمة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل العملية الامنية شمالي العاصمة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).