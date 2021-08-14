المجتمعات الإسلامية: سياسة تحت عباءة الدين - الفضل شلق

2021/08/14 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق الدين صار فتنة.



إدخال الدين في السياسة هو طريق الفتنة في السياسة أو ما يؤدي الى سياسة فتنوية.



إدخال السياسة في الدين نوع من النفاق، إذ في الأمر تخل عن المطلق من أجل النسبي.



الدين في السياسة يؤدي الى أمرين متناقضين: النفاق أو الإيمان.



هما لا يلتقيان.



أو لا يفترض أن يلتقيا.



الإيمان قائم على الإيمان المطلق بحقيقة ما.



السياسة حرفة تدوير الزوايا للتنازل عن بعض الحقيقة من أجل التسويات كي يعيش البشر ......





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