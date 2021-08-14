السيسي: لن نرفع الدعم عن الفقراء لكن سنعيد تنظيمه

2021/08/14 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن حكومته لا تنوي إلغاء الدعم نهائيا للشعب في مختلف القطاعات، مؤكدا أنه سيجري إعادة تنظيمه، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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