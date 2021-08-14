الدفاع المدني ينقذ عددا من الحيوانات ويخمد حريقا وسط بغداد

2021/08/14 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أنقذت فرق الدفاع المدني عددا كبيرا من حيوانات الزينة بالتزامن مع عمليات اخماد نيران حريق اندلعت داخل متجر لبيع الحيوانات مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الاعظمية شارع المشاتل وسط بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان:" ان فرقها طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل مخزن مخصص للأعلاف الخاصة بتربية الحيوانات مع اشجار وحشائش داخل المشتل وابعدت خطر الحريق عن اماكن تواجد اقفاص الحيوانات وانهت الحادث بخسائر مادية بسيطة "./انتهى7

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