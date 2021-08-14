صحة ديالى تطلق حملة لتطعيم مليون مواطن ضد فايروس كورونا

2021/08/14 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أطلقت دائرة صحة ديالى حملة (لقاح مليون مواطن)، تهدف لتطعيم مليون شخص ضد فايروس كورونا حتى نهاية العام الحالي.وقال نبيل فاضل حذاف مدير قسم الصحة العامة في دائرة الصحة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن "حملة التلقيح ستكون عبر منافذ التلقيح المنتشرة في عموم الوحدات الادارية .واضاف ان الحملة سترافقها حملات "توعوية وتثقيفية خاصة في المؤسسات والدوائر الحكومية للتشجيع على تعاطي اللقاح باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة الوباء .داعيا الأهالي والجهات الحكومية الى "التعاون مع الكوادر الصحية لانجاح الحملة ./انتهى

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