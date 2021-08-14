سبب عراقي واخر ايراني يضع البصرة تحت تجهيز كهربائي متذبذب

2021/08/14 | 14:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت شركة نقل الطاقة الجنوبية ومقرها البصرة، السبت، عن اسباب تباين ساعات تجهيز التيار الكهرباء في مناطق المحافظة.

وقال معاون مدير الشركة أسعد محير في تصريحات صحفي، أن “تباين ساعات تجهيز التيار الكهرباء يعود لعدة أسباب، من بينها خروج بعض وحدات محطة الهارثة الحرارية عن العمل وعدم استقرار التوليد في محطتي النجيبية وشط البصرة بسبب الوقود”.

واشار محير، إلى “انخفاض التوليد بمحطة شط البصرة التي تتغذى على الغاز الإيراني إلى 300 ميكا واط، بعدما كان يبلغ 850 ميكا وذلك بسبب تخلخل الضغط”، مرجحاً أن “تشهد الساعات المقبلة تحسنا بمستوى التوليد وإعادة نظام البرمجة الذي يقوم على تزويد التيار بواقع أربع ساعات مقابل ساعتي إطفاء، حيث تشهد حالياً بعض المناطق تجهيزاً بالطاقة بواقع ساعتين مقابل ساعتي إطفاء ومناطق أخرى 3 ساعات تجهيز مقابل ساعتي إطفاء”.

يذكر أن العديد من المناطق في محافظة البصرة اشكو من تذبذب تجهيز التيار الكهربائي على مدار اليوم، ومنذ اكثر من اسبوع.

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