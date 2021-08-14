 طالبان تحاصر كابول والجيش يفر من المدن والرئيس الأفغاني يتحدث عن “مشاورات سريعة” لوقف الحرب

2021/08/14 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول,-(أ ف ب) – صرح الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت في خطاب إلى الأمة أن “مشاورات” داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين، بدأت لإيجاد حل سياسي سريع يضمن “السلام والاستقرار” في أفغانستان، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة.قال غني “بدأت المشاورات” وهي “تتقدم بسرعة” داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين […]

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