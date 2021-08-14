الخلية: القوات الخاصة حصدت أولى نتائج عملية شمال بغداد

2021/08/14 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، نتائج عمليتها التي انطلقت صباح اليوم شمال العاصمة بغداد.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 آب 2021)، ان "لواء المهمات الخاصة في قيادة قوات الشرطة الاتحادية وخلال مشاركته في العملية التي انطلقت صباح اليوم شمالي العاصمة بغداد لملاحقة الارهابيين والمطلوبين، تمكن من القاء القبض على ارهابي مطلوب وفق المادة 4/1 ارهاب".

وأضافت "تم احالة الإرهابي الى جهة الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".

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