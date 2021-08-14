صحة ديالى تعلن الموقف الوبائي اليومي لإصابات كورونا

2021/08/14 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىأعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، موقفها الوبائي اليومي لإصابات كورونا في المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الكوادر الصحية اجرت اليوم 1279 مسحة جديدة"، لافتاً الى ان عدد المسحات الموجبة بلغ 396 مسحة".وأضاف انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي الوفيات 380 وفاة".وتابع ان "المحافظة سجلت اليوم 333 حالة شفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء 64924 حالة اي بنسبة 96٪ من الحالات الكلي".واكمل ان "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 67381 حالة في عموم المحافظة".

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