الشياطين الحمر يعلن التعاقد مع المدافع الفرنسي فاران

2021/08/14 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةاعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران.وذكر النادي في تقرير نشره على موقعه الرسمي اطلعت عليه (بغداد اليوم) ان "إدارة النادي الإنكليزي اكملت أوراق التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران قادماً من ريال مدريد حتى 2025".

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