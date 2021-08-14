2021/08/14 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انقاذ عدداً من الحيوانات واخماد حريقاً وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرقها تمكنت من انقاذ عدد كبير من حيوانات الزينة بالتزامن مع عمليات اخماد نيران حريق اندلعت داخل متجر لبيع الحيوانات مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الاعظمية شارع المشاتل وسط بغداد"، لافتة الى ان "فرقها طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل مخزن مخصص للأعلاف الخاصة بتربية الحيوانات مع اشجار وحشائش داخل المشتل وابعدت خطر الحريق عن اماكن تواجد اقفاص الحيوانات وانهت الحادث فكانت الخسائر مادية فقط ".

وأضافت ان "سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ عدداً من الحيوانات ويخمد حريقاً وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ عدداً من الحيوانات ويخمد حريقاً وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).