تثير ضجة.. هيفاء وهبي تصلي من أجل الجزائر (صورة)

2021/08/14 | 14:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تضامنها مع الجزائر التي تصارع نيران الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة منها وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وكتبت الفنانة اللبنانية في تغريدة على تويتر، ان الجزائر تحترق، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين… الله يحمي الجزائر وكل البلدان العربية من نيران الحرائق".

#الجزائر_تحترق 💔 الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين 🇩🇿الله يحمي #الجزائر وكل البلدان العربية من نيران الحرائق#PrayForAlgeria #PrayForTheWorld pic.twitter.com/wm2cS3rWux

— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 12, 2021

على صعيد آخر، أحدثت هيفاء ضجة واسعة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بعد نشرها أحدث صورة لها بدت فيها في منزلها بقميص نومها ذات اللون الأبيض وهي تمسك بيدها "الكرواسان" وتحتسي "النيسكافيه" وتحيي متتبعيها بقولها "صباح الأمل".

وقد تفاعل المتابعون للغاية معها وحيوها بدورهم بأجمل العبارات، مثنين على عفويتها وجمالها وأنوثتها، ومعربين عن اعجابهم بها وبمحبتهم لها وذلك من خلال التعليقات التي تخطت 8 آلاف تعليق ومن بينها "صباح الجمال وصباح العسل" حسب أحدهم، وعلق آخر"فينا نقول انو هلق بلش نهارنا"، وكتب آخر "أحبك هيوفا ان شاء الله مو بس هذا صباح ان شاءالله كل يوم في أمل"، وكتبت إحداهن "ما دام بلش النهار بهالجمال أكيد هيكون حلو".

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