ذي قار: هجوم مسلح على منزل مسؤول عراقي وفتاة تقتل نفسها بالخطأ

2021/08/14 | 14:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ذي قار، السبت، بتعرض مسلح على منزل النائب عن دولة القانون كاطع نجمان الركابي شمالي الناصرية.

وقال المصدر لـ NRTعربية (14 اب 2021)، ان "منزل النائب عن دولة القانون كاطع نجمان الركابي في قضاء الرفاعي شمال الناصرية تعرض لإطلاق رصاص من قبل مسلحين مجهولين."

وأضاف المصدر أن "الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فقط اضرار مادية."

الى ذلك أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار اليوم عن وفاة فتاة شمال الناصرية نتيجة لعبها بسلاح ناري.

وقال المصدر لـ NRTعربية (14 اب 2021) أن "فتاة تبلغ من العمر 14 سنة توفت اليوم نتيجة لعبها بسلاح ناري نوع مسدس 9 ملم داخل بيتها في قضاء الدواية شمال الناصرية."

وبين المصدر أن "قوة أمنية من شرطة قضاء الشطرة وصلت إلى مكان الحادث ونقلت جثة الفتاة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتحت تحقيق بالحادث."

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