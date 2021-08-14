الأردن تعلن عودة الشحن إلى العراق بنظام “دور تو دور”

2021/08/14 | 14:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، اليوم السبت، عودة الشحن إلى العراق بنظام “دور تو دور”، أي من دون تبادل بين الحدين اعتبارا من يوم 22 الشهر الحالي.[…]

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